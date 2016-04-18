AB'deki sınır kontrolleri pahalıya patladı



Münih merkezli Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (ifo) araştırmasına göre, Avrupa'da mülteci rotaları üzerinde uygulanan sınır kontrollerinin maliyeti 15 milyar euroyu buluyor.

Enstitü araştırmada, uzun bekleme sürelerinin ticareti sekteye uğrattığına ve 27 AB ülkesinin oluşturduğu AB Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nda da binde 6'dan, yüzde 11'e varan oranlarda düşüşe neden olduğuna dikkat çekti.

Enstitünün dış ticaret uzmanlarından Gabriel Felbermayr, "Bu toplam 9 ila 15,4 milyar euro veya kişi başına ortalama 17,83 ila 30,39 euroluk bir zarara tekabül ediyor" dedi. Uzman, ABD'nin Kanada ve Meksika sınırlarına dikkat çekerek orada tırların sınırda ortalama bekleme süresinin 20 dakika dolayında olduğunu vurguladı.

Ticaret düşüyor

Ifo uzmanlarının araştırması, ticaret ortakları arasında seyahat süresinin yüzde 1 oranında artmasının, ticaretin yüzde 1,4 oranında azalttığını gözler önüne seriyor.

Ifo'ya göre, sınır kontrollerinin 22 Schengen ülkesine yayılması durumunda yıllık ekonomik zarar 27-65 milyar euro arasında bir tutar olacak.

Dış ticaret uzmanı Felbermayr, Schengen Bölgesi'nin tamamen çökmesinin ihtimaller dahilinde görmediğini belirterek sadece mülteci geçiş rotası üzerinde bulunan dış sınırlarda sınır kontrolleri yapılmasını beklediğini kaydetti.

Ifo, veri tabanındaki eksiklikler nedeniyle Hırvatistan haricindeki 27 AB ülkelerindeki verileri araştırmalarında dikkate alıyor.

Geçen yılın ortalarından bu yana İsveç, Fransa, Almanya ve Avusturya sınır geçişlerinde mültecileri kontrole tabi tutmak için Schengen Anlaşması'ndaki istisnai kuralların devreye girmesini istemişti.