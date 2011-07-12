AB'deki kriz doları körükledi

T24 - Dolar, Avrupa borç endişeleriyle 1,65'i aşarak Nisan 2009'dan bu yana en yüksek düzeye çıktı.



Avrupa'nın borç sorununa yönelik artan endişeler ve Euro/dolar paritesindeki gerilemeye paralel dolar/TL, Nisan 2009'dan bu yana en yüksek olan 1,65 seviyesini aştı.



Bankalararası piyasada dolar 1,6570 liraya kadar yükseldi. Dolar/TL, dün spot kapanış saatlerinde 1,64 seviyelerinden işlem görüyordu.



İtalya ve İspanya'nın bono faizleri ve CDS'lerinin yükselmesinin gelişmekte olan piyasaları zorladığını söyleyen bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Kurda euro/dolara paralel bir yukarı hareket görüyoruz ancak sepet bazında TL tutunuyor. Bugün lokal kurumların alım ilgisinin devam edip etmeyeceği önemli. Aynı zamanda yabancı çıkışı da görüyoruz. AB'den gelebilecek olumlu ve net açıklamalar piyasaların toparlanmasını sağlayacaktır. Dolar/TL'de 1.65 seviyesinin kırılmasının ardından 1.67 seviyesi önemli. Euro/dolarda ise 200 günlük ortalama olan 1,3910 seviyesi önemli" dedi.

Euro düşüşte



Euro, bölgedeki borç krizinin daha da yayılacağına yönelik endişelerle Asya piyasalarında dolar karşısında 1,39'un altına kadar gerileyerek dört ayın en düşük seviyelerine indi.

İspanya ve İtaşya endişesi



İşlemciler Avrupalı yetkililerin dünkü acil toplantıda bölgenin borç sorunlarına çözüm getirecek yeni önlemler belirleyememelerinin Euro'nun baskı altında kalmasında etkili olduğunu ve endişelerin İspanya ile İtalya üzerinde yoğunlaştığını söylediler.