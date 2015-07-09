AB'deki canlanma Almanya'ya yaradı



Almanya'nın ihracatı mayıs ayında hissedilir artış kaydetti. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre ihracat bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 4,6 oranında arttı. İthalat artışı ise yüzde 3 oldu. Öncellikle Avrupa Birliği ülkelerine yapılan mal ve hizmet satışlarının artmasında, Fransa, İtalya ve İspanya'nın Alman ürünlerine olan talebindeki canlanma etkili oldu.

Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Konfederasyonu Başkanı Anton Börner Berlin'de düzenlediği basın toplantısında AB ülkelerindeki talep artışının önümüzdeki altı aylık dönem için ümit verici olduğunu belirtti ve, “İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki olumlu gelişme, sıkıntılı bile olsa reform gayretlerinin boşa gitmediğini gösteriyor. Yunanistan'ın da ev ödevlerini yapması gerekir” dedi.

Yıl bazında Almanya'nın AB'deki ortaklarına yaptığı ihracat yüzde 6,2 oranında artarken Almanya son on iki ayda ortaklarından yüzde 5,2 oranında daha fazla mal ve hizmet ithal etti. Euro Bölgesi ülkelerine yaptığı ihracatı yüzde 5,1 oranında arttıran Almanya ortak para bölgesindeki AB ülkelerinden yüzde 5,5 oranında daha fazla ithalat yaptı. AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat yüzde 2,3 oranında arttı. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 1,3 oranında azaldı.

Alman şirketleri 2015 yılının mayıs ayında toplam 95,9 milyar Euro hacminde ihracat yaptı. İthalat 76,3 milyar Euro'da kaldığı için Almanya bir ayda 19,5 milyar Euro'luk ticaret fazlası elde etti. Nisan ayına göre Almanya'nın mevsim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 1,7, ithalatı ise yüzde 0,4 oranında arttı.