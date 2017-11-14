AB'de vergi kaçakçılığına karşı için yeni önlemler geliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Kasım (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanı Pierre Moscovici, AB içinde \"vergi muafiyeti peşinde olan varlıklı kesimlere\" sert bir şekilde çıkıştı.

Avrupa Birliği genelinde vergi ödemekten kaçınan birçok kişi bulunduğunu söyleyen Moscovici, durumu engellemek için yasaların değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Vergiden kaçınmayı engellemek için komisyonda üç farklı politikayı destekleyen Moscovici\'nin almak istediği önlemler arasında, dünya genelinde yasal bazda vergi sığınıklarının listesini açığa çıkarma, vergi aracıları, avukatlar ve bankacılar için yeni şeffaflık kuralları koyma ve her ülkenin zorunlu olarak kâr bildiriminde bulunması yer alıyor.

Strasbourg\'daki Avrupa Parlamentosu\'nda konuşan Pierre Moscovici, yeni şeffaflık kurallarının altı ay içinde ve kâr bildirimlerini de bir yıl içinde başlaması gerektiğini vurguladı ve ekledi:

\"Şeffaflık, cephanemizdeki en güçlü silahımız. Yeni şeffaflık yasası sayesinde kültürel gizliliği engelleyebilecek ve vergi kaçakçılığı yapan kişilerin cezasız kalma fikrini ortadan kaldırabileceğiz. Bu insanlar vampir gibi. Işıktan başka bir şeyden korkmuyor gibi görünüyorlar ve bu yüzden ışığı biz üretmeliyiz.\" (Fotoğraflı)