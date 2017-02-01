AB'de uluslararası dolaşım ücreti kalkıyor

AB Komisyonu, AB üyesi ülkeler içinde "roaming" olarak anılan uluslararası dolaşım ücretlerinin kaldırılmasına yönelik yasal düzenlemenin son detayları konusunda uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Avrupa Birliği sınırları içinde roaming ücretleri 15 Haziran'dan itibaren kalkıyor. Buna göre servis sağlayıcıları AB içinde yolculuk edenlerden cep telefonuyla görüşmelerinde dakika başına en fazla 3,2 cent, mesaj başına ise en fazla 1 cent alabilecek. Veri hizmetleri ücretlerinin ise kademeli olarak indirilmesi öngörülüyor.

15 Haziran'dan itibaren gigabayt başına talep edilebilecek en yüksek ücret 7 euro 70 cent, Ocak 2018'den itibaren 6 euro, 2019'da 4 euro 50 cent, 2020'de 3 euro 50 cent, 2021'de 3 euro, 2022'de ise 2 euro 50 cent olacak.

Düzenlemeyle diğer servis sağlayıcılarının altyapısını kullanan servis sağlayıcılarına piyasada rekabet olanağı yaratılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmeden önce Parlamento ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

Avrupa Birliği sınırları içinde uluslararası dolaşım ücretinin kaldırılması için yaklaşık 10 yıldır çalışmalar yürütülüyor. Uygulanan ücretlerde 2007'den bu yana yüzde 90 oranında indirime gidilmişti. Son olarak geçen nisanda cep telefonu kullanıcılarının AB'de seyehatleri sırasında kendi servis sağlayıcısına ödedikleri ücret dışında ödedikleri uluslararası dolaşım ücreti, telefon görüşmeleri için dakika başına 5 cent, kısa mesaj başına 2 cent ve veri hizmetleri için ise megabayt başına 5 cente düşürülmüştü.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP,BW/BÖ