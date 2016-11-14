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Dünya
Deutsche Welle

AB’de Türkiye konusunda kararsızlık

Türkiye’yi görüşmek için toplanan AB dışişleri bakanları, ortak bir tutum konusunda uzlaşamadı.

14 Kasım 2016 18:07

AB dışişleri bakanları, Türkiye'ye karşı izlenecek tutum konusunda uzlaşı sağlayamadı.

Avusturya Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesinlikle durdurulması yönünde görüş bildirse de İngiltere gibi ülkeler bu konuda çekimser davrandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Ortak çıkarlarımıza karşı gelecek bir şekilde aşırı tepkiler vermemeliyiz. Türkiye'yi bir köşeye doğru zorlamamalıyız” dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ise toplantı öncesi "İnsan hakları ve hukuk yasaları konusunda, Türkiye Avrupa'dan çok fazla uzaklaştı. Türkiye'nin AB'de yeri yok. Türkiye ile müzakerelerin devamından yana değilim" dedi.

Alman Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ise muhalif gazeteci ve politikacıların tutuklanmasının ardından yoğunlaşan tartışmalara ilişkin bir açıklama yapmadı. SPD'li politikacı pazartesi akşamı siyasi görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gidecek. Bu, darbe girişimi sonrası Steinmeier'in ilk ziyareti olacak.

AB, uzun süredir Türkiye'yi darbe girişimi destekçilerine karşı tutumunda insan hakları ve hukuk devleti standartlarına uymamakla suçluyor. Ankara ise bu iddiaları reddedip AB'yi dayanışma göstermemekle suçluyor.

AB dışişleri bakanları toplantısında somut bir karar çıkması beklenmiyordu. Pek çok AB ülkesi, müzakerelerin tek taraflı kesilmesi halinde Türkiye'nin mülteci krizindeki işbirliğini feshetmesinden endişe ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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