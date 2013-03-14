AB’de porno yasağı rafa kalktı

Avrupa Parlamentosu, pornonun internet de dahil olmak üzere medyada yasaklanmasını isteyen öneriyi oy çoğunluğuyla reddetti. AP Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nda ezici oy çoğunluğuyla kabul gören önerinin, porno lobisinin kulis çalışmaları sonucunda genel kurulda reddedildiği konuşuluyor.

AP Birleşik Sol Grubu üyelerinden Hollandalı parlamenter Kartika Tamara Liotard tarafından “AB İçinde Cinsiyete Bağlı Klişelerin Ortadan Kaldırılması” konusunda hazırlanan rapor ve beraberindeki karar tasarısında, AB devletlerine medya, internet ve reklam sektörlerinde seks ve pornoyu yasaklamaları çağrısında bulunulmuştu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, rapor ve karar tasarısı, AP Genel Kurulu'nun bu hafta Strasbourg’da yapılan oturumlarında oylamaya sunuldu ve beklentilerin aksine pornonun yasaklanmasıyla ilgili bölüm oylama sırasında sunulan bir değişiklik önergesiyle metinden çıkarıldı. Alkollü içki endüstrisinin, “ürünlerinin promosyonu için yaptığı yatırımların genç kız ve kadınların cinsel özne olarak gösterilmesine katkı sağladığına” dair taslak metinde yer alan gözlemle ilgili paragraf da Genel Kurul'daki oylamada reddedildi. Böylelikle üye devletlerden cinsiyete bağlı klişelerle mücadele etmelerini isteyen genel bir metin kabul edilmiş oldu.



Porno endüstrisinin gücü



Taslak metnin Genel Kurul'da nötr hale getirilmesinin arkasında porno ve bazı internet hizmeti sağlayan şirketlerin son iki aydır yürüttüğü kulis faaliyetleri yatıyor. Bu da porno endüstrisinin gücünü göstermekte. Dünya genelinde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, porno endüstrisinin yıllık cirosu şu anda yaklaşık 100 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Porno için dünya genelinde saniyede 3 bin 75 dolar harcanıyor.

Bazı porno yıldızlarının aylık gelirleri 40-50 bin Euro’nun üstünde. Bazı kadın porno yıldızlarının filmlerdeki sahne başına 800 ila bin 200 Euro arasında kazandıkları belirtiliyor. Dünyanın en ünlü erkek porno yıldızı olarak bilinen İtalyan aktör Rocco Siffredi bugüne kadar 600’den fazla porno filmde oynadı. Dünyada en fazla porno film üreten ülke ABD. Bu ülkede her 30 dakikada bir porno film üretiliyor. ABD’yi bu alanda Brezilya ve Hollanda izliyor. ABD’deki 900 porno şirketini temsil eden “Free Speech Coalition” adlı kuruluş, porno endüstrisinin her yıl sadece Kaliforniya eyaletine 36 milyon dolar vergi ödediğini belirtiyor.