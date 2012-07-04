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AB'de kriz yatak odasını vurdu

AB halkının yüzde 15'i ekonomik krizden dolayı cinsel hayatını askıya almış durumda

04 Temmuz 2012 18:38

Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, AB vatandaşlarının cinsel hayatını olumsuz yönde etkiledi.

İngiliz araştırma kuruluşu Vision Critical tarafından gerçekleştirilen araştırma, AB vatandaşlarının ekonomik krizden dolayı cinsel ilişkiye daha az girdiklerini gözler önüne seriyor.

Aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin de bulunduğu yedi AB üyesi ülkede, 6249 kişi arasında yapılan araştırmaya göre; AB halkının yüzde 15'i ekonomik krizden dolayı cinsel hayatını askıya almış durumda.

Ankete katılanların yüzde 83'ü ekonomik krizden dolayı gelecek korkusu taşıdıklarını dile getirirken, gelecek korkusu taşıyanların yüzde 59'u herşeye rağmen cinsel hayatları dahil, yaşam tarzında hiçbir değişikliğe gitmediklerini belirtiyor.

Ekonomik krizden dolayı cinsel yaşamı etkinlenenlerin başında İspanyollar bulunuyor. İspanyolların yüzde 34'ü eskisi kadar sık, cinsel ilişkiye girmediklerini dile getirirken; İtalya'da ankete katılan her 5 kişiden biri ekonomik krizden dolayı streste olduğunu ve bu çerçevede cinsel istek hisetmediklerini belirtiyor.

 

Kadınlar daha çok etkileniyor

 

Vision Critical, ekonomik krizden kadınların erkeklere oranla daha fazla etkilendiklerini gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre; kadınların yüzde 17'si ekonomik krizden dolayı cinsel yaşamlarının olumsuz yönde etkilendiğini dile getirirken, erkekler de bu oran yaklaşık yüzde 14 civarında.

Ekonomik krizin cinsel hayatı en az etkilediği AB ülkesi ise Belçika. Belçikalıların yüzde 90'ı ekonomik krizin cinsel yaşamlarında hiçbir etkisinin olmadığına dikkat çekiyor.

AB adına önemli bir cinsel güç arttırıcı ilaç firması tarafından finanse edilen  araştırmada, ekonomik krizden etkilenen ülkeler arasında Yunanistan'ın yer almaması ise dikkat çekici.

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