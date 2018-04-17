AB'de kimlik kartlarına zorunlu parmak izi uygulaması geliyor

Alman Die Welt gazetesine konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, Komisyon'un AB sınırları içindeki güvenlik önlemlerinin artırılması kapsamında kimlik kartlarında zorunlu parmak izi uygulamasını hayata geçirme hazırlığında olduğunu söyledi.

Komisyon'a Salı günü sunulacak olan yasa tasarısı, kimlik kartlarına parmak izi ve diğer biyometrik verilerin dâhil edilmesini öngörüyor. AB vatandaşlarına ait pasaportlarda hâli hazırda bulunan uygulamayla sahte belge kullanımının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Teröristlere ve suçlulara hareket alanı kalmayıncaya ve bunların saldırı düzenlemelerine olanak verecek her türlü araç ortadan kaldırılıncaya kadar önlemleri sıkılaştırmalıyız" diyen Avramopulos, "Bu; (şüphelilerin) para, sahte belgeler, silah ve patlayıcılara erişimlerinin ve fark edilmeden sınırlarımızı geçmelerinin önüne geçilmesi gerektiği anlamına geliyor" diye konuştu.

Die Welt'in haberine göre, AB Komisyonu iki yıldan uzun bir süredir "güvenli bir birlik" hedefi doğrultusunda yeni düzenlemelere gidiyor. Söz konusu düzenlemelerin önceliği ise, "saldırıları önleyebilmek için şüphelilerin kimliklerini zamanında tespit edebilmek."

Birlik içinde tabu olarak kabul edilen "veri gizliliği" de dâhil birçok konuda bu hedef doğrultusunda düzenlemelere gidildi. Güvenlik birimlerinin yetkinliğinin artırılmasının yanı sıra, üye ülkelerin ulusal kurumları arasında daha güçlü bir işbirliğine gidilmesi, veri bankaları arasında bağlantı sağlanması ve internet kontrolünün yoğunlaştırılması bu önlemlerden bazıları.

Almanya İçişleri Bakanlığı: Uygulamaya sıcak bakıyoruz

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından Alman haber ajansı dpa'ya yapılan açıklamada, kimliklerin bu uygulamayla AB dışında da seyahat belgesi olarak kullanılabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada "zorunlu parmak izi uygulaması getirilmesinin güvenlik açısından ek bir önlem niteliğinde olabileceği; bu nedenle Almanya'nın uygulamaya sıcak baktığı" belirtildi. Kimlik kartında parmak izi uygulaması Almanya'da isteğe bağlı. Birleşik Krallık'ın da aralarında olduğu bazı ülkelerde ise kimlik kartı uygulaması dahi bulunmuyor.

DW,dpa/SÖ,EC

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