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Dünya

AB'de 'internette fişleme' yönergesi iptal edildi

AB Adalet Divanı, AB'nin telekomünikasyon şirketlerine iletişim verilerini iki yıl saklama zorunluluğu getiren yönergeyi iptal etti

08 Nisan 2014 16:34

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Avrupa Birliği'nin (AB) telekomünikasyon şirketlerine, Birlik vatandaşlarının iletişim verilerini iki yıl saklama zorunluluğu getiren yönergesinin geçersiz olduğu yönünde karar aldı.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, İrlanda ve Avusturya mahkemelerinin, AB'nin ilgili yönergesinin Temel Haklar Şartı'na uygun olup olmadığını değerlendirmesini talep ettiği, merkezi Lüksemburg'da bulunan ABAD, uygulamanın mevcut haliyle, temel haklar arasında yer alan özel yaşama saygı ve kişisel verilerin korunması açısından yaygın ve ciddi müdahale içerdiği yönünde görüş bildirdi. Verilerin saklanması ve sonra da yetkili ulusal makamlarca, abone ya da kayıtlı kullanıcının haberi olmaksızın kullanılmasının ilgili kişilerde özel hayatlarının sürekli gözetime tabi olduğu duygusu yaratabileceği de ABAD'ın vurguları arasında yer aldı.

AB, veri toplamayla ilgili yönergeyi Madrid ve Londra'da düzenlenen terör saldırılarının ardından 2006'da terör ve organize suçlarla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla devreye sokmuştu. AB yönergesi gereği iletişim verileri, yer verileri ve kullanıcının kimliğinin belirlenmesini sağlayacak diğer veriler 6 ay ile 2 yıl arası saklanabiliyor. AB tarafından belirlenen kurallar gereği iletişimin içeriğinin saklanması ise söz konusu değil.

ABAD'ın olumsuz görüş bildirdiği ve AB ülkelerinde de tartışma yaratan yönerge konusunda AB Komisyonu güncelleştirilmiş yeni bir versiyon sunmuş durumda.

 

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