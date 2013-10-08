AB'de elektronik sigaralara yeni sınırlamalar geliyor

Avrupa Birliği Komisyonu, elektronik sigaraların ilaç kategorisine alınması önerisini değerlendiriyor.

Komisyon, gençlerin sigaraya başlamasını engellemek amacıyla, çeşitli tütün ürünlerine ilişkin AB yasalarını güncellemek için oylamaya gidecek.

Kamu alanlarında sigara yasağı uygulamaya girdiğinden bu yana e-sigaraların satışında dünya çapında büyük artış gözlendi.

Fakat bazı sağlık uzmanları, yıllardır devam eden sigara karşıtı kampanya girişimleri ile çocuklar ve sigara içmeyenler açısından e-sigaraların yaygınlaşmasını tehlikeli görüyor.

E-sigara üreticileri ise milyonlarca hayatı koruma potansiyeline sahip olduğunu söyledikleri bu ürünlerin sigara tüketiminden kaynaklanan hastalıkları azaltacağını ve yasaklanmamaları gerektiğini ifade ediyor.



Yeni önlemler



AB'nin tütünle ilgili önerdiği diğer sınırlamalar ise şunları içeriyor:

AB içerisinde satılan sigara paketleri üzerinde daha çarpıcı yazı ve fotoğraflarla sağlık uyarıları

Tütünün acı tadını gizleyen tıklayın mentol, vanilya gibi keskin tatların kullanımının yasaklanması

"Light", "mild", "low tar" gibi (sigaranın hafif ve katran oranının düşük olduğunu ifade eden) ibarelerin kaldırılması

Tütün çiğnemenin yasaklanması (İsveç muaf olacak)

Genellikle kadınların kullandığı 10'luk ve ince sigara paketlerinin yasaklanması

Bu önlemler sigara şirketleri ve e-sigara üreticilerinin tepkisini çekerken, özellikle gençlerin sigaraya başlama konusunda oyuna getirildiklerini düşünen kesimlerin desteğini alıyor.

Komisyon rakamlarına göre, Avrupa'da sigaraya bağlı ölümler yılda 700 bine ulaşırken, sigaraya bağlı hastalıkların tedavisi için de 25,3 milyar euro harcanıyor.