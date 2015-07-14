T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB'de ekonomi zirvesi

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin ekonomi ve maliye bakanı bugün Brüksel'de bir araya geliyor.

14 Temmuz 2015 11:42


AB ekonomi ve maliye bakanlarının bugün yapacakları aylık olağan toplantıda, üye ülkeler arasında ekonomik ve parasal birliğin derinleştirilmesini öngören yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in yönetiminde hazırlanan bir rapor, Euro Bölgesi ülkelerinin uzun vadede bir ortak maliye bakanlığına sahip olmasını öngörüyor.

Yunanistan damgasını vuracak

Bugünkü toplantıya Yunanistan ile ilgili gelişmelerin damgasını vurması bekleniyor. Euro Bölgesi Yunanistan için yeni bir kurtarma programı üzerinde uzlaşmış, ancak yardımı Atina'nın kapsamlı özelleştirme, tasarruf ve ekonomik reformlara gitme koşuluna bağlamıştı.

Paket yarın Yunanistan meclisinde oylanacak. önlemlerin Yunan parlamentosu tarafından kabul edilmesinin ardından uluslararası alacaklılar Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği Komisyonu, üç yıllık yardım programının ayrıntılarını müzakere etmeye başlayacak.

Dijsselbloem yeniden seçildi

Bu arada Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, Euro Grubu Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Euro Bölgesi'ne dahil 19 ülkenin mali politikalarını koordine eden Euro Grubu Başkanı'nın görev süresi 2,5 yıl. Euro Grubu'ndan yapılan açıklamada, kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa BirliğiBrükselKomisyon Başkanı Jean-Claude JunckerEuro BölgesiYunanistanBölgesi YunanistanAtinaYunanAvrupa Merkez Bankası Uluslararası Para FonuAvrupa Birliği KomisyonuHollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem Euro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24