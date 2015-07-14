AB'de ekonomi zirvesi



AB ekonomi ve maliye bakanlarının bugün yapacakları aylık olağan toplantıda, üye ülkeler arasında ekonomik ve parasal birliğin derinleştirilmesini öngören yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in yönetiminde hazırlanan bir rapor, Euro Bölgesi ülkelerinin uzun vadede bir ortak maliye bakanlığına sahip olmasını öngörüyor.

Yunanistan damgasını vuracak

Bugünkü toplantıya Yunanistan ile ilgili gelişmelerin damgasını vurması bekleniyor. Euro Bölgesi Yunanistan için yeni bir kurtarma programı üzerinde uzlaşmış, ancak yardımı Atina'nın kapsamlı özelleştirme, tasarruf ve ekonomik reformlara gitme koşuluna bağlamıştı.

Paket yarın Yunanistan meclisinde oylanacak. önlemlerin Yunan parlamentosu tarafından kabul edilmesinin ardından uluslararası alacaklılar Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği Komisyonu, üç yıllık yardım programının ayrıntılarını müzakere etmeye başlayacak.

Dijsselbloem yeniden seçildi

Bu arada Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, Euro Grubu Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Euro Bölgesi'ne dahil 19 ülkenin mali politikalarını koordine eden Euro Grubu Başkanı'nın görev süresi 2,5 yıl. Euro Grubu'ndan yapılan açıklamada, kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.