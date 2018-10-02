AB'de dijital baskılara da indirimli KDV oranı uygulanacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, üye devletlerin dijital yayınlara indirimli, çok indirimli ve sıfır KDV oranı uygulayabilmesine olanak sağlayan bir teklifi onayladı.

Söz konusu teklifin AB’nin “tek dijital piyasa” planına katkı sağlayacağı belirtilirken, Avusturya Finans Bakanı ve Konsey Başkanı Hartwig Löger, “Bu teklif, KDV’yi dijital ekonomi için modernleştirme çalışmalarımızdan biridir ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmemize olanak sağlayacaktır” dedi.

AB’de şu an geçerli olan KDV kuralları kapsamında, dijital yayınlara standart KDV oranları uygulanırken, baskılı yayınlara ise standart olmayan oranlar uygulanabiliyor. Kitap, gazete ve dergi gibi baskılı yayınlar için üye devletler şu an yüzde 5 gibi “indirimli” KDV oranı uygulayabilirken, bazı üye devletler ise yüzde 5’ten daha düşük olan “çok indirimli” ve sıfır KDV oranı uygulama yetkisine sahip.

Konsey açıklamasına göre, yeni teklifle birlikte isteyen üye devletler, dijital yayınlara da indirimli KDV oranı uygulayabilecek, “baskılı” yayınlara AB’nin KDV oranını uygulayan devletler ise “çok indirimli” ve “sıfır” KDV oranı uygulama olanağına sahip olacak.

Komisyon ayrıca, söz konusu teklifin geçici olarak uygulamaya konulacağını belirtirken, AB’nin yeni ve “belirleyici” bir KDV sistemi üzerinde çalıştığının altını çizdi.