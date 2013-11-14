AB'de deflasyon tehdidi artıyor

Avrupa Birliği'nde (AB) euro kullanan ülkelerde deflasyon kaygısı artıyor. Euro bölgesindeki yüksek enflasyonun üzerine yüksek işsizlik oranının eklenmesi deflasyon tehdidini (fiyatlar genel seviyesinin düzenli olarak düşmesi) arttırdı.

İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi küresel mali krizden çok ağır bir şekilde etkilenen ülkelerdeki ücretlerin düşmesi, deflasyonun bir kanıtı olduğu düşünülüyor.

AB'ye Japonya senaryosu

BBC Türkçe'nin Guardian' dayandırdığı habere göre, euro bilgesinin Japonya gibi deflasyonist bir döneme giriyor olabileceği kanısında. Guardian İspanya'nın fiyatlarda yüzde 0,1 gerileme ilan ettiğini bildiriyor.

Küresel mali krizden çok kötü etkilenen diğer AB üyeleri olan İrlanda, Yunanistan ve Kıbrıs'ın da halen deflasyonda olduğunu belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın geçen hafta faizleri aşağı çekmesinin deflasyona karşı bir önlem olarak yorumlanmıştı.

Deflasyonist kayışa bir kanıt olarak da Portekiz, Yunanistan ve Kıbrıs'ta ücretlerin gerilemesini gösteriliyor.

Deflasyon ağır borç yükü altındaki ülkeler için ciddi bir tehdit.

Bu yüzden, euro bölgesinde deflasyonist bir döneme girilmesi halinde, İtalya ve İspanya'nın yeniden bir mali kaosa sürüklenebileceği belirtiliyor.



Euro kullanmayan İngiltere'de ise görüntü daha farklı

İngiltere'de yeniden büyüme rotasına girildiği yönünde iyimser beklentiler var. Bu da faiz hadlerinin artabileceği uyarısını günndeme getirdi son günlerde.

Ancak Guardian'ın ekonomi yazarı Larry Elliott şu anki büyümenin tarihi oranların altında olduğu, o yüzden de faizlerde yükselme beklentisinin yersiz olduğu kanısında.

İngiltere'de işsizlik oranı şu anda yüzde 7,6. Bu 2009'dan bu yana en iyi rakam. Ancak Guardian istihdamda artışın iş arayan ileri yaşlardaki kişileri kapsamadığı kanısında.