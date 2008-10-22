AB'de 'çıplak gösteren tarayıcı' krizi

Avrupa Parlamentosu'ndaki parlamenterlerin önemli bir kısmı, ABD'deki bazı havaalanlarında kullanılan ve AB ülkelerinde de kullanılması düşünülen sistemin, "kişilik haklarına ve özel hayata tecavüz" olduğu görüşünü taşıyor.Avrupalı parlamenterler, insanların giysilerinin altında vücutlarının tamamını açık bir biçimde görülmesini sağlayan sistemin en son düşünülmesi gereken önlem olarak görülmesini savunuyor.İngiliz muhafazakar milletvekili Philip Bradbourn, basına yaptığı açıklamada, "Birçok yolcu, bu uygulamayı özel yaşama müdahale olarak görüyor" dedi.İngiliz parlamenter, bu sistemin bütün yolcular için değil, sadece şüpheliler için kullanılmasından yana olduğunu söyledi.Avrupalı parlamenterler, yayımladıkları bildirilerde, bu sistemin hayata geçirilmesi ve uygulaması konusunda Avrupa Parlamentosu'na söz hakkı verilmesini istedi.Bu arada AB Komisyonu, bu sistemin özel yaşama ve kişilik haklarına saygı göstereceği konusunda Avrupalı parlamentere güvence verdi.Bu konunun gelecek aylarda Avrupa Parlamentosu'nun gündemine yoğun bir biçimde gelmesi bekleniyor.Yeni teknolojik tarayıcı sistemi, İngiltere ve Hollanda'da deneme amacıyla kullanılmıştı.