AB’de bu yıl 3.5 milyon kişi işsiz kalacak

AB'de bu yıl 3,5 milyon kişinin işini kaybedeceği ve 2008 sonunda yüzde 7 civarındaki işsizlik oranının 2010'da yüzde 9,5'e ulaşacağı tahmin edildi.



AB Komisyonu'nun şubat ayı istihdam raporunda, küresel krizden en fazla olumsuz etkilenen sektörler arasında metal, otomotiv, finans ve lojistik sıralanırken perakende sektöründe az da olsa hala istihdam artışı kaydedildiği belirtildi.



Raporda, küresel krize en az dirençli AB üyeleri arasında İngiltere, İrlanda ve Baltık ülkeleri sayıldı.



Bu arada AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Üyesi Joaquin Almunia, ekim ayında yüzde 4,25 düzeyinde bulunan avro gösterge faizini yüzde 2'ye kadar indiren Avrupa Merkez Bankası'nın "genişlemeci para politikasını" sürdürmesi gerektiğini vurguladı.



Teşvik paketleri ve düşük faizlere rağmen kredilerde beklenen artışın gerçekleşmediğini anlatan Almunia, "çok belirsiz bir senaryo içindeyiz" diyerek bazı AB üyelerinde deflasyon ihtimaline dikkat çekti.



Küresel krizle mücadele için Uluslararası Para Fonu'nun düzenleme ve denetleme yetkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Almunia, ABD'nin sürdürülemez dış ticaret ve bütçe açıkları başta olmak üzere çok önceden tespit edilen küresel ekonomik sorunlara bugüne kadar çözüm üretilmediğini anımsattı.



Almunia, hazırladığı raporlarda diğer tüm ülkeleri eleştiren IMF'nin bugüne dek ABD ekonomisi hakkında hiçbir uyarıda bulunmamasına tepki gösterdi.



2009’da Asya’da 7.2 milyon kişi işsiz kalabilir



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2009 yılında 7,2 milyon Asyalının daha işsiz kalabileceğini bildirdi.



ILO, Asya'da bu yıl işsiz sayısının yüzde 5,1'e yükselerek 97 milyon kişiye ulaşabileceğini kaydetti.



Örgütün en kötümser durum senaryosuna göre ise Asya'da işsiz sayısı geçen yıla göre 22,3 milyon daha artarak 113 milyon kişiye ulaşacak.



Rapora göre, kıtanın artan işgücü büyüme oranını yakalayabilmek için bu yıl yeni istihdam alanları yaratılması ihtimali düşük görünüyor.

