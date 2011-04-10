-ABD'DE TÜRK FİLMLERİNE BÜYÜK İLGİ NEW YORK (A.A) - 10.04.2011 - Bu yıl 10. yıldönümünü kutlayan Boston Türk Film Festivali çerçevesinde Amerika'da ilk kez gösterimi yapılan Türk filmleri büyük ilgi görüyor. Festivalin kurucusu ve direktörü Erkut Gömülü tarafından yapılan açıklamada, Onur Ünlü'nün ''Beş Şehir'', Yusuf Kurçenli'nin ''Yüreğine Sor'', Çağan Irmak'ın ''Prensesin Uykusu'', Ahmet Boyacıoğlu'nun ''Siyah Beyaz'' ve beş kısa filmden oluşan, Özcan Alper, Zehra Derya Koç, Ülkü Oktay, Ahu Öztürk, Emre Akay'ın yönettiği ''Kars Öyküleri''nin Kuzey Amerika'da ilk gösterimleri ile Tayfun Pirselimoğlu'nun ''Saç'' filminin Amerika'da ilk gösteriminin yapıldığı ve filmlerin seyircilerden büyük alkış aldığı bildirildi. ''Saç'' filminin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu ve ''Siyah Beyaz'' filminin yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, filmlerinin gösteriminin ardından izleyicilerle söyleşi yaptılar. Bu yılki festival film seçkisinin seyircilerin büyük beğenisini kazandığını belirten Erkut Gömülü, filmlerin bitiminde seyirciden gelen olumlu yorumların yanısıra, filmlerin büyük çoğunluğunun seyirciler tarafından alkışlanmasını bu beğeninin ifadesi olarak gördüklerini, Boston Türk Film Festivali'nin onuncu yılını kutlarken seyircilerin bu tepkisinin Festival için büyük bir onur olduğunu söyledi. Ana sponsorluğunu Türk Kültür Vakfı (Turkish Cultural Foundation), Türk Hava Yolları ile New York Kültür ve Tanıtım Ataşeliğinin yaptığı, 24 Mart'ta başlayan festival 30 Nisan'da sona erecek.