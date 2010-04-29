ABD'den zayıflatan robot

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Hong Kong'taki teknoloji fuarında tanıtılan Amerikan yapımı robot Autom'un, zayıflamaya yardımcı olduğu açıklandı. 38 santim uzunluğundaki robot, gün boyunca yenilen her şeyin kalorisini hesaplıyor ve sahibine özel bir diyet programı sunarak kişinin kilo vermesinde etkili oluyor.



Her yenilen, içileni takip eden Autom, kullanıcıya ne kadar kalori aldığını, ne kadarının fazla olduğunu da söylüyor. Diyete yardımcı olmanın yanı sıra kullanıcının zayıflaması ve sağlıklı beslenmesi için bilgiler de sunan robot, Amerikan aksanı ve kadın sesiyle sahibiyle konuşuyor.



500 DOLARA SATILACAK



Kullanıcılar kilo ve boylarını robotun ekranına girerek, daha sonra ne kadar kilo vermeleri gerektiği konusunda bilgi alıyor. Autom aynı zamanda kullanıcısını kilo vermesi konusunda motive ediyor.

Amerikan pazarına bu yıl içinde gelmesi beklenen Cory Kidd firmasına ait robot, 500 dolardan satışa çıkarılacak.



Dünyada giderek artan obezitenin önüne geçmek için üretilen Autom, mavi gözleriyle sahibine bakıyor ve İngilizce, "Merhaba, ben Autom'um! Benimle konuşmak için düğmelerimden birine basın" diyor. ABD'de yükselen obezite karşısında 80 milyar dolarlık bir 'kilo kaybetmeyi sağlayan ürün ya da hizmetler' ile ilgili bir pazar oluşmuş durumda.