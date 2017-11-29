ABD'den, YPG'ye verilen silahlara ilişkin yeni açıklama

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye’de YPG’ninana hattını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne ABD tarafından verilen büyük askeri araçların ve ağır silahları IŞİD tehdidi tamamen atlatıldığında geri almak niyetinde olduğunu açıkladı. Ancak Pentagon açıklamasında YPG/SDG’ye gönderdikleri araç ve silahları ne zaman toplamaya başlayacaklarına ilişkin bir takvim belirtilmedi.

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in sorusu üzerine Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning adına şu yanıt paylaşıldı:

"Mümkün olan yerlerde danışmanlarımız Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) verdiğimiz silahların ve diğer ekipmanın sadece IŞİD’e karşı kullanıp kullanılmadığını takip edecek.



Buna ek olarak, sahadaki ortaklarımız konumundaki güçler, onlara desteğimizin ön koşulu olarak Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki silahlı çatışma hukukuna uymayı kabul ediyor. Niyetimiz bariz tehlikeler atlatıldığında onlara verdiğimiz büyük araçları, ağır silahları (ya da kurulması için ekip çalışması gerektiren silahları) geri almak."