ABD'den vize krizinin bitmesi için 4 şart

Türkiye'de temaslarda bulunan ABD heyetinin iki ülke arasındaki vize krizinin çözümü için Türk tarafına 4 şart sunduğu belirtildi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizi ile ilgili olarak ABD'den gelen heyetle Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında görüşmeler başladı.

Habertürk TV muhabiri Mahmut Gürer'in aktardığına göre, ABD heyetinin krizin çözülebilmesi için Türk tarafına sunduğu şartlar şöyle:

1. Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar verilmeli.

2. Çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli.

3. Temasların ABD'nin isteğiyle uyumlu olup olmadığı sorulmalı.

4. Çalışan ABD'nin isteğiyle temas yürüttüyse tutuklanmamalı.

Hürriyet ise Türkiye'nin ön şartları kabul etmediğini ve görüşmelerin ön şartsız başladığını duyurdu.

Ne olmuştu?

ABD, İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan Metin Topuz’un tutuklanmasının ardından geçen pazar günü ABD'nin Türkiye misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Türkiye ise karşılık olarak ABD'deki misyonlarında ve sınırda ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrupa işlerinden sorumlu üst düzey yetkilisi Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet vize krizinden önce planlanan bir ziyaret için önceki gün Ankara'ya gelmiş ve dün temaslarına başlamıştı.