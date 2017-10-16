ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti, vize krizi için Ankara'da

Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınmasının ardından sorunun aşılması amacıyla iki ülkenin diplomatik heyetleri arasında ilk görüşmenin yarın (17 Ekim Salı) Ankara'da yapılacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet Ankara'ya geldi.

Cohen, iki ülke arasındaki vize sorunu hakkında, "Belirleyici olan ben değilim" dedi.

Heyetin Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle vize sorununun aşılmasına yönelik görüşme yapması planlanıyor.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un 'FETÖ' iddiasıyla tutuklanmasının ardından ABD ile Türkiye karşılıklı vize işlemlerini askıya almıştı.