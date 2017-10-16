"Ankara, Washington'dan gelecek heyetle krizi görüşmek istedi, reddedildi; ABD yumuşamıyor"

Türkiye’nin çözülmesi için girişimlerini artırdığı vize krizinde, Washington Türkiye’nin teklifine yeşil ışık yakmadı. Hükümet, Suriye gündemiyle salı günü Türkiye’ye gelecek heyetle vize krizini de ele almayı istedi, ancak bu istek geri çevrildiği iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye’nin bir an önce çözülmesi için girişim ve baskılarını artırdığı vize krizinde, Washington, Türkiye’nin teklifine yeşil ışık yakmadı. Ankara, bu hafta temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelecek olan heyetin getireceği mesajı beklerken, ABD’nin vize vermeme kararını, CHP yumuşattı; sağlık durumu kritik hastalarla ilgili istisna sözünü aldı.

ABD adım atmadı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass da dün Türkiye’den ayrılırken, vize krizinin çözümünde, Washington, beklenen adımı atmadı; Türkiye’nin ortak komisyon kurulması önerisine de bu aşamada olumlu yanıt vermedi. Bu da sağlanan avukat görüşmelerine karşın krizin düşünüldüğü gibi birkaç gün içerisinde çözülemeyeceği ve uzayacağının sinyali olarak yorumlanıyor.

Salı günü Ankara’da Suriye konusunda temaslarda bulunacak olan ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in başkanlığındaki ortak çalışma grubuna vize ve adli süreçlere dair isimler eklenmedi. Bu taleplere olumsuz yanıt gelirken, Ankara Cohen’in vize kriziyle ilgili nasıl bir mesaj getireceğini bekliyor.

Brunson gündemde

Cohen’in görüşmelerinin Dışişleri Bakalığı’nda olmayacağı; askeri ve savunma bakanlığından isimlerin de yer aldığı heyetin Genelkurmay Başkanlığı’nda temaslarda bulunacağı belirtildi. Türkiye’nin komisyon veya ortak çalışma grubu ile bundan sonra atılacak adımlarda teamül isteyen tutumuna karşın, ABD’nin beklentilerinin hâlâ başta Papaz Brunson olmak üzere Türkiye’deki adli süreçlere odaklandığı öğrenildi.

CHP sağlık için istisna sözü aldı

ABD’nin Türkiye’deki misyonlarında uygulamaya koyduğu vize yasağına karşı CHP harekete geçti; yasağın kaldırılması için hem Kongre’de hem de ABD Dışişleri nezdinde girişimlerde bulundu.

ABD’nin West Virgina eyaletinden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Alex Mooney de cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a bir mektup göndererek sağlık durumu kritik olan hastalara giriş izni verilmesini istedi. Mooney, bazı hastaların ABD tarafından davet edildiğini anımsatarak, “Bu onların son umudu” dedi.

CHP Washington Temsilcisi Yurter Özcan’ın geçen hafta, Cohen’in ekibi ile yaptığı görüşmelerde dile getirdiği ‘ciddi sağlık sorunu’ olanlarla ilgili istisna sağlanması talebine ABD, olumlu yaklaştı. Özcan, “İlik nakli, ileri düzeyde kanser hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları için ABD yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Biz de CHP temsilciliği olarak bu süreci kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya hazırız; bize başvurabilirler” dedi. AKP’nin ABD’deki lobi şirketlerine yaptığı ödemelerin artık sonuç vermediğini ve inandırıcılığının kalmadığını söyleyen Özcan, “Biz bu vize yasağını kabul edilemez bulduğumuzu her platformda söylüyoruz. Ancak kaldırılması için Türk hükümetinin de artık adım atması gerek. Bu aşamadan, sağlıktan sonra öğrenciler ve işadamları için vize yasağının kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunacağız” diye konuştu.