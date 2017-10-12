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Dünya

ABD’den vize almak isteyenler Kıbrıs’a gidebilir

Ali Ruhluel Lefkoşa/ 12 Ekim (DHA)- Amerika Birleşik Devletleri Lefkoşa Büyükelçiliği Kuzey Ofisi KKTC’deki vize başvurularında hiçbir değişikliğe gidilmediğini açıkladı

12 Ekim 2017 16:42

Ali Ruhluel Lefkoşa/ 12 Ekim (DHA)- Amerika Birleşik Devletleri Lefkoşa Büyükelçiliği Kuzey Ofisi KKTC’deki vize başvurularında hiçbir değişikliğe gidilmediğini açıkladı. Buna göre ABD vizesi almak isteyenler Türkiye’den KKTC’ye giderek ABD vizesi başvurusu yapabilir. Prosedür olarak bunun önünde bir engel bulunmuyor. İstanbul\'daki ABD konsolosluğunda bir çalışanın FETÖ bağlantısı ile suçlanarak tutuklanmasının ardından ABD ve Türkiye\'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya almıştı.

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