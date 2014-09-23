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Dünya

Usame Bin Ladin’in damadına ömür boyu hapis

El Kaide örgütünün öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in damadı ABD'de bir mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

23 Eylül 2014 23:03

11 Eylül 2001 saldırılarının düzenlendiği sırada El Kaide'nin sözcülüğünü yapan, Usame Bin Ladin'in damadı Süleyman Ebu Geyt, o günlerden bu yana ABD topraklarında yargılanıp cezaya çarptırılan en üst düzey El Kaide üyesi olarak kayıtlara geçti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Kuveyt vatandaşı olan Ebu Geyt, 11 Eylül sonrasında El Kaide tarafından yayınlanan video ve ses kayıtlarında "cihat çağrısı" yapan isimdi.

Ebu Geyt'i ömür boyu hapse mahkûm eden New York mahkemesi yargıcı kararı okurken "Herhangi bir pişmanlık dahi duymuyorsunuz. Görünen o ki Amerikalıları öldürmek ve El Kaide'nin emellerini yerine getirmek için elinize fırsat geçse her şeyi yapabilirsiniz" dedi. Buna karşılık Ebu Geyt, tercümanı aracılığıyla, "Allah'tan başka kimseden merhamet dilenmeyeceğim" diye konuştu.

"Benim ellerimi kelepçeleyip canlı canlı gömmeye çalışırken yüzlerce Müslüman gencin ellerindeki kelepçeleri çözüyorsunuz" ifadesini kullanan Ebu Geyt, "Dünya çok yakında bu tiyatronun son bulduğunu görecek" dedi.

Ebu Geyt'in, Ekim 2001'de kaydedilen ve "Uçakların fırtınası dinmeyecek" dediği ses kaydı mahkemede dinletildi. Yine mahkemede oynatılan bir videoda, Ebu Geyt ve Usame Bin Ladin'in iki üst düzey El Kaide üyesi ile birlikte yan yana oturduğu gösterildi. 2001'de kaydedilen videoda Ebu Geyt ve Usame Bin Ladin 11 Eylül saldırılarını savunuyordu.

Usame Bin Ladin'in damadı, Mart ayında mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve cezasını beklemeye başlamıştı. Ebu Geyt, 11 Eylül saldırılarından hemen sonra yayınladığı videolarla dünyadaki tüm Müslümanları ABD'ye saldırıya çağırmakla suçlanıyordu.

11 Eylül saldırıları

2001 yılında El Kaide örgütü tarafından kaçırılan yolcu uçaklarıyla ABD topraklarında düzenlenen saldırılarda, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi kuleleri ile savunma bakanlığı binası Pentagon vurulmuştu.

Saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmiş ve dönemin ABD Başkanı George W. Bush Afganistan ile Irak'ta "Teröre karşı savaş" adı altında askerî harekâtlar başlatmıştı.

O dönemde El Kaide'nin lideri olan Usame bin Ladin ise 2 Mayıs 2011'de ABD Başkanı Barack Obama'nın verdiği yetkiyle Pakistan'da gizli bir operasyon düzenleyen ABD askerî güçleri tarafından öldürülmüştü.

 

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