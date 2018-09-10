ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne tehdit

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Amerikalılar’ın Afganistan’da savaş suçu işledikleri konusundaki suçlamaları soruşturmaya devam etmesi durumunda mahkeme yargıçlarını yaptırımla tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, bugün bu konudaki politikayı açıklaması bekleniyor.

Reuters'ın elde ettiği konuşma metnine göre Bolton, "Amerika kendi vatandaşlarını ve müttefiklerini bu yasadışı mahkemenin adil olmayan yargılamasından korumak için her yolu deneyecektir" demeye hazırlanıyor.

Bolton ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın Washington’daki Filistin Kurtuluş Örgütü Bürosu’nun kapatılacağını açıklayacağını da kaydedecek. Bunun gerekçesinin Filistin’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde İsrail’in soruşturulmasını istemesi olduğu bilidiriliyor.

Konuşma metnine göre Bolton, Amerika’nın her zaman müttefiki İsrail’in yanında olacağını da söyleyecek.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gitme konusunda kararlı olduklarını belirten Filistinliler ise Filistin Kurtuluş Örgütü temsilciliğinin kapatılmasının Trump yönetiminin bir başka baskı taktiği olduğunu kaydediyor.

Filistinli yetkili Saeb Erekat, Filistin halkının haklarının satılık olmadığını ve ABD'nin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini belirten yazılı bir açıklama yaptı. Erakat, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne İsrail’in suçlarını soruşturması çağrısı yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Yargıç ve savcıların ABD'ye girişi yasaklanacak

Konuşma metnine göre Bolton, Uluslararası Ceza Mahkemesi Amerikan askerleri ve istihbarat görevlilerinin savaş suçu işlediklerine dair soruşturma açarsa yönetim de buna karşı koyacak.

Buna göre soruşturma açılırsa Trump yönetimi yargıçların ve savcıların Amerika’ya girişlerini yasaklamayı değerlendirecek ve bu kişilerin Amerika’daki mal varlıklarına yaptırım uygulayabilecek. Ayrıca Amerikan mahkemelerinde yargılanmaları konusunu da değerlendirilecek.

Bolton, Uluslararası Ceza Mahkemesi’yle işbirliği yapmayacaklarını, mahkemeye üye olmayacaklarını belirtecek ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kendiliğinden kapanmasını bekleyeceklerini kaydedecek.

Amaç, savaş suçu işleyenleri adalet önüne çıkarmak

Mahkemenin amacı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işleyenlerle soykırım yapanları adalet önüne çıkarmak.

Amerika, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni oluşturan 2002’deki Roma Anlaşması’na imza atmamıştı. Dönemin ABD Başkanı George Bush anlaşmaya karşıydı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama dönemindeyse Uluslararası Ceza Mahkemesi’yle işbirliği için bazı adımlar atılmıştı.