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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Ukrayna'ya yaptırım sinyali

Ukrayna krizinde AB diyalog çağrısı yaparken, ABD'den şiddetin devamı halinde yaptırım uyarısı geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ise hastalık iznine ayrıldı.

30 Ocak 2014 19:55


AB, Kiev ve Brüksel arasındaki diyaloğun devam edebilmesi için şiddetin sona ermesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso “Şiddet ve gözdağının krize yanıt olmayacağı açık” şeklinde konuştu. Barroso AB'nin, “hükümet, muhalefet liderleri ve sivil toplum arasında diyaloğun sağlanması için elinden gelen her şeyi yaptığını” ifade etti. AB Komisyonu Başkanı 22 Ocak'ta dile getirdiği olası yaptırımlar konusunda ise herhangi bir ek açıklama yapmadı.

Amerikan Kongresi kaynaklarının Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre Amerikan yönetimi şiddetin daha da tırmanması halinde gerek Ukrayna yönetimine, gerekse protesto hareketinin öncülerine yönelik bir dizi yaptırım hazırlığı içinde. Kriz nedeniyle Amerikan makamlarının hâlihazırda Ukraynalı birçok hükümet yetkilisinin vizesini iptal ettiği belirtiliyor.

Kiev Başsavcılığı’nın verdiği bilgilere göre Ukrayna’da hükümete karşı düzenlenen protestolarda şimdiye kadar 234 kişi gözaltına altındı, bunların 140’ı ise ya tutuklandı ya da ev hapsinde tutuluyor.

Koşullu af önerisine ret

Ukrayna hükümetinin göstericilerin işgal ettiği kamu binalarını terk etmeleri koşuluyla getirdiği af önerisini protestocular koşullu affı kabul etmeyeceklerini belirterek reddetmişti.

Resmi açıklamalara göre Ukrayna'da polis ve hükümet karşıtları arasında yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar en az dört kişi öldü, yaklaşık 250’si polis olmak üzere en az 500 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in ise hastalık iznine ayrıldığı bildiriliyor. Devlet Başkanlığı ofisinin internet sayfasından yapılan açıklamada Yanukoviç'in rahat nefes alamadığı ve ateşinin olduğu kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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