ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı

ABD'nin Ukrayna'ya savunma amaçlı silahlar göndermeyi planladığı açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ukrayna'ya "geliştirilmiş savunma sistemleri" sağlamaya karar verdiklerini duyurdu.

Cuma akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın "uzun vadede savunma kapasitesinin geliştirilmesinin" amaçlandığını belirten Nauert, ülkenin "bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün korunmasını ve yeni saldırıların engellenmesini" hedeflediklerini ifade etti.

ABD'nin sağladığı desteğin tamamen savunma amaçlı olduğunu vurgulayan Nauert, "Her zaman dile getirdiğimiz gibi, Ukrayna bağımsız bir ülkedir ve kendini savunmaya hakkı vardır" ifadesini kullandı.

"Tanksavar füzeleri gönderilecek" iddiası

Yapılan açıklamada Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan savunma sisteminin ayrıntıları hakkında bilgi verilmese de; ABC televizyon kanalı ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberde, Ukrayna'ya yaklaşık 47 milyon dolarlık tanksavar füze sistemlerinin gönderilmesinin planlandığını iddia etti. Haberde, planlanan sevkiyatın aralarında gelişmiş Javalin anti-tank sistemlerinin de bulunduğu 210 tanksavar füzeden oluşacağı öne sürüldü.

ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımı yapacak olmasının, Washington ile Moskova arasındaki gerilimi tırmandırmasından kaygı duyuluyor. Rusya, hükümete bağlı birliklere karşı savaşan Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçılara destek veriyor. ABD ve Avrupa Birliği, bu nedenle Rusya'ya yaptırımlar uyguluyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, 2014 yılından beri devam eden çatışmalarda yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yitirdi.

AP/AFP/dpa, JD/ÖA

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