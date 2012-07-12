ABD'den 'tuzağa düşürüldü füzeyle vuruldu' iddiası

Genelkurmay Başkanlığı'nın Suriye tarafından düşürülen Türk jetinin bulunan parçalarında "füze izine rastlanmadı" açıklaması rağmen, ABD'li güvenlik uzmanı Yossef Bodansky uçağın tuzağa düşürülerek füzeyle vurulduğunu iddia etti.

Vatan'ın haberine göre, Amerikalı güvenlik uzmanı Yossef Bodansky’nin ISPSW isimli düşünce kuruluşu için yazdığı raporda 22 Haziran’da yaşanan olayla ilgili çarpıcı iddialara yer verildi.

Rapora göre, Türk uçakları Suriye hava savunma sistemini test ve provoke etmek ve Ruslar tarafından son zamanlarda eklenmiş hava savunma sistemlerinin haritasını çıkarma amacıyla uçuşlarını artırdı. Bundan dolayı da Türk savaş uçakları oldukça alçaktan ve hızlı bir şekilde batı-doğu istikametinde, adeta Suriye içine dalacakmışcasına uçuşlar yapmaya başladı. Suriye ve Rus kaynaklarına göre bu tür Türk sortilerinde ABD EW keşif uçağı ve Deniz kuvvetlerine bağlı gemiler de Suriye savunma tepkisini ölçmek üzere bu alanda yer aldı. (Konu uzmanlarına göre bu tür taktikler Amerikan ve İngiliz hava kuvvetleri tarafından Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliğine karşı sürekli kullanılmış ve çok da olağandışı olmayan taktikler.

22 Haziran günü, sabah 7.30’da biri RF-4E ve ona eskortla görevli F-4E Fantom uçakları Malatya’daki Erhac Hava Üssü’nden havalandı. Suriye hava sahasına yaklaşarak Ras-al-Baseet’in yakınındaki Suriye hava sahası eteğine geldiler. İki Fantom bir iki sortiyi Ras-al-Baseet’e doğru, 300-350 feet alçak uçuş yüksekliğinde yaptılar ve RF-4E tipi keşif uçağı bu esnada doğrudan Suriye havaalanına giriş yaptı ve sabah 9 sularında vuruldu.

Bodansky’e göre Ras-al-Baseet’in güneyindeki hava savunma destekleri oldukça yeni. Bunların içinde Buk-M2 SAM füzeleri, radarları ve komuta araçları bu bölgeye daha mayıs ayının sonlarında monte edildi. Suriye askeri personeli, bu yeni hava savunma destek cihazları eğitimini, Rus sivil uzmanları tarafından alıyordu. Bu da aslında neden Türk Hava kuvvetlerinin haziran başından itibaren Ras-al-Baseet ve Lazkiye arasına monte edilen bu yeni Buk-M2 bataryalarını test ettiğini gösteriyor. Önceki tüm angajmanlarda Buk-M2 bataryaları sadece hedef (target acquisistion) radarlarını aktif hale getirirken ateş (fire control) kontol radarlarını ise harekete geçirmiyordu. Bundan dolayı da Türk Fantomları o gün de Suriye hava savunma sistemi tarafından fark edildiklerini anladılar ama buna rağmen provoke ettikleri bataryalar tarafından düşürülme tehdidi altında olmadıklarını sanıyorlardı.