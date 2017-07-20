ABD'den Türkiye'ye Suriye haberi tepkisi

Suriye'nin kuzeyinde Amerikan askerleri tarafından kullanılan askeri tesislerin Anadolu Ajansı tarafından ifşa edilmesine ABD tepki gösterdi.

Tepkiyi dile getiren ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, hassas askeri bilgilerin paylaşılmasının koalisyon güçlerini gereksiz bir risk altına soktuğunu belirtti. Galloway ayrıca böyle bir hamlenin IŞİD'e karşı operasyonları sekteye uğratma potansiyeli taşıdığını vurgulandı.

Habere bilgi sağlayan kaynakların kim olduğunu doğrulayamadıklarını belirten Pentagon sözcüsü, "NATO müttefiki bir ülkeden yetkililer hasas bilgileri paylaşarak bizim güçlerimizi kasıtlı olarak risk altına sokuyor ise çok endişe duyarız" açıklamasını yaptı.

Galloway, ABD'nin bu konudaki kaygılarını Türk hükümetine ilettiğini de belirtti.

Deşifre edilen üsler

Anadolu Ajansı, Pazartesi günü Suriye'nin kuzeyindeki askeri tesisleri gösteren bir haber yayınlamıştı. Haberde Suriye Demokratik Güçleri arasında yer alan YPG'ye destek için bölgede iki hava sahası ve sekiz askeri tesis kullanıldığı belirtiliyordu. Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da 200 Amerikan askerinin yanı sıra 75 Fransız özel kuvvet gücünün yer aldığı bilgisi haberde yer alıyordu.

ABD, SDG güdümünde IŞİD'e karşı Rakka'da başlatılan operasyonda savaşan birlikler arasında Suriyeli Kürtlerden oluşan YPG'ye silah sağlama kararı almıştı.

YPG'yi PKK'nın Suriye uzantısı olarak gören Türkiye, gruba verilen silahların kendi güvenliği için tehdit oluşturacağı gerekçesiyle Suriyeli Kürt güçlere destek verilmesine karşı çıkıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/AFP,ÖA/HS