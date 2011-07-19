-ABD'DEN TÜRKİYE'YE İNTERNET ÖZGÜRLÜĞÜ ELEŞTİRİSİ WASHINGTON (A.A) - 19.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığının Demokrasi, İnsan Hakları ve İşgücünden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Daniel Baer, ''Türk hükümetinin internet özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalardan giderek daha fazla kaygı duyduklarını'' bildirdi. ABD Kongresi'ndeki Helsinki Komisyonu tarafından, Temsilciler Meclisi çalışma binalarından Cannon'da, AGİT ülkelerindeki internet özgürlüğünün durumuyla ilgili oturum düzenlendi. Baer, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de çoğunluğu hassas sosyal ve siyasal konular içeren 5 binden fazla internet sitesinin engellendiğini belirtti. Baer, Bu yasaklamaların çoğunun internete ilişkin 2007 tarihli kanundan kaynaklandığını ve bunun, aralarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de olduğu bazı yetkililer tarafından bile eleştirildiğini ifade etti. Baer, ''Türk yetkililerin, muğlak kriterleri temel alarak, suç teşkil ettiğini belirlediği 138 kelimeyi içeren internet alan adlarına yeni bir yasak önerisini gündeme getirdiğini, hükümetin ayrıca, internet servis sağlayıcıları tarafından ülke çapında uygulanacak bir filtreleme sistemini 22 Ağustos'ta yürürlüğe sokmayı planladığını'' kaydetti. Bu önerilere hem Türkiye içinden hem de uluslararası arenadan eleştiriler geldiğini dile getiren Baer, Türkiye'deki internet özgürlüğü ve daha genel anlamda medya özgürlüğüyle ilgili ciddi endişelerin bulunduğunu, Türk hükümetine bu konudaki endişelerini dile getirmeye devam edeceklerini belirtti. Baer, ''Bu kısıtlamaların çocukları internetteki zararlı içeriklerden korumak için tasarlandığını anlıyoruz. Ancak, istenmeyen içerikleri yok etmek için internetten kelimeleri yasaklamak başarı getirmez. Büyük uluslararası internet şirketleri, Türkiye'de bu tür düzenlemeler altında faaliyet gösterme konusunda endişelerini dile getiriyor. Eğer Türkiye, modern, refah ve barışçıl bir toplum yapısını güvenceye almak istiyorsa, insan haklarının bir parçası olan interneti kısıtlamaya devam edemez'' değerlendirmesinde bulundu.