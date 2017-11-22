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Dünya

ABD'den Türkiye’ye: Aynı şarkı, aynı dans

Nafiz Albayrak / New York, 22 Kasım (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Washington’un Türkiye’de darbe planladığı yolundaki iddialarla ilgili bir soruya, "Aynı şarkı, aynı dans" diye karşılık verdi

22 Kasım 2017 11:21

Nafiz Albayrak / New York, 22 Kasım (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Washington’un Türkiye’de darbe planladığı yolundaki iddialarla ilgili bir soruya, \"Aynı şarkı, aynı dans\" diye karşılık verdi.
Nauert, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, \"Altın tüccarı Reza Zarrab, yaklaşık 18 aydır ABD’de tutuklu. Davası gelecek hafta başlayacak. Yargısal bir süreç, ancak Türk Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve hükümetten başka bir çok yönetici bu konuda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun Türkiye’ye karşı bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Bu davanın ABD’de pişirildiğini söyledi. Siz Türkiye’ye karşı bir darbe yapmaya mı çalışıyorsunuz?\" sorusuna verdiği yanıtta şöyle dedi:
\"Biz Türkiye’den bu hikayeyi daha önce de duyduk; aynı şarkı, aynı dans. Bizi daha önce de bir tür darbe yapma girişimi ile suçladıkları için, size bu kez de aynı yanıtı vereceğim. Türkiye’ye karşı bir darbe girişimi içerisinde olduğumuz iddiası çok gülünç. Konuyla ilgili sorularınızı Adalet Bakanlığı’na iletmenizi öneririm.\"
Nauert, \"NATO müttefiki Türkiye ile ilişkilerin ne zaman düzeleceği\" sorusu üzerine, ülkeler arasındaki ilişkileri evliliklere benzeterek yanıt verdi.
Nauert, \"Bu ilişkiler zaman zaman iniş çıkış yaşayabiliyor. Bir gün iyi, bir gün kötü olabiliyor. Biri bir şey söyleyebilir, sonra söylediğinden pişman olabilir. Türkiye bir NATO üyesi, ABD’nin değerli bir müttefiki, ilişkilerimiz güçlüydü. Ama ABD’nin darbe planı yaptığı iddiasına yorum yapmak gerekirse çok basit olarak gülünç. Bence kendileri de bunun farkındalar\" dedi.

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