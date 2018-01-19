ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı

Son günlerde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e başlatabileceğini söylediği operasyonla ilgili ABD'den çağrı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrin'e askeri bir harekat yapmaması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Perşembe günkü günlük basın toplantısında konuyla ilgili gelen bir soruyu, "Türklere bu tip eylemlere kalkışmama çağrısında bulunuyoruz... Şiddete bulaşmamalarını ama IŞİD'e odaklı kalmalarını istiyoruz” diyerek yanıtladı.

Türkiye ile ABD ilişkileri, ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonunun Suriye'de Halk Savunma Birlikleri (YPG) militanlarından oluşan 30 bin kişilik bir "sınır koruma gücü" oluşturmak için çalışma yürüttüğünü açıklaması üzerine gerildi. Türkiye tarafından sert tepkilerle karşılanan bu açıklama sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" dedi.

Türkiye, YPG'yi PKK'nin Suriye'deki uzantısı ve terörist bir grup olarak değerlendiriyor.

Tillerson: Yanlış resmedildi

Çarşamba günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu'ndan (MGK) Türkiye'nin sınırlarını koruması için "her türlü tedbirin alınacağı” kararı çıkarken, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Fidan, olası Afrin operasyonu dahil olmak üzere Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Perşembe günü Moskova'ya gitti.

Çarşamba günü bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise ABD'nin Türkiye'nin Suriye sınırında bir sınır koruma gücü oluşturmayı planladığı iddialarını geri çevirerek konunun "yanlış resmedildiğini” belirtti.

Aynı gün ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Suriye'de "yeni bir ordu" ya da "bir sınır koruma gücü" oluşturma niyetinin olmadığı ifade edildi. Bölgede yapılanın "içeriye yönelik" savaşçıların, IŞİD'in yeniden güçlenmesini engelleme ve savaşta yerinden edilen Suriyelilerin memleketlerine dönmelerini mümkün kılma amacıyla eğitilmesi olduğu aktarıldı.

Reuters, DÇÜ/EC

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