ABD'den Türkiye-İsrail yakınlaşması hakkında açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiyi daha iyi bir noktaya taşıyan görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, İranlı yetkililerin, ABD'yi vizesiz ziyaret edebilecek durumda olan ancak 2011'den sonra Irak, Suriye, İran ve Sudan'a giriş yapanların vize almak zorunda kalacağı yönündeki kaygılarına ilişkin soru üzerine, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in kaygılarını not ettiğini belirterek, "Yeni tasarının İran'ın ticari menfaati ile çakışması söz konusu değil" dedi.



Kirby, geçen hafta Kongre'de onaylanan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın imzaladığı yeni yasanın temmuz ayında İran ile üzerinde anlaşılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı şartlarını ihlal anlamına gelmediğini kaydetti.



Kerry'nin İranlı yetkililere konuyu açıkladığını aktaran Kirby, yasanın İran'a yönelik yaptırımlar kaldırıldıktan sonra bu ülkenin ticari menfaatleriyle çakışmayacak şekilde uygulanacağı bilgisini verdi.

Türkiye ve İsrail

Türkiye ile İsrail arasındaki müzakerelerin sorulması üzerine Kirby, "Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin düzeltilmesi adına yürütülen haberleri gördük" dedi.

Kirby, "Bölgedeki iki önemli müttefikimiz arasındaki ilişkiyi daha iyi bir noktaya taşıyan bu görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Musul'daki askerler...

Kirby, ayrıca, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Obama arasında yapılan telefon görüşmesinde de gündeme gelen Musul'daki Türk askerlerinin nöbet değişimi hakkındaki soruyu da yanıtladı.



Türkiye ve Irak arasındaki diyaloğun önemine işaret eden Kirby, "Türkiye'nin askerlerini çekeceği yönündeki haberleri gördük ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Kirby, Irak'taki bütün askeri faaliyetlerin Irak hükümetinin rızasıyla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.



İran yönetimi, ABD vize rejiminde değişiklik getiren tasarının İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması sonrası ülkeye gelecek yatırımları etkileyeceğini savunuyordu. Tahran yönetimi, İran'a seyahat edecek özellikle bazı Batılı ülke vatandaşı iş adamlarının "daha sonra ABD'ye girmeleri zorlaşacağı gerekçesiyle İran'a gitmekten vazgeçebileceği" gerekçesiyle tasarının, ticari ilişkileri normalleştirecek anlaşmayı ihlal edebileceği görüşünü dile getiriyordu.