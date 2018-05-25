ABD'den Türk ve İran firmalarına yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Türk ile İranlı kişi ve şirketlere yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. Hazine Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada yaptırım listesine alınan dokuz kişi ve şirketin İranlı havayolu şirketleri olan Mahan Air, Meraj Air, Caspian Airlines ve Pouya Air ile bağlantıları olduğunu belirtti.

Açıklamada ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in "Hazine Bakanlığı tarafından bugün belirlenen unsurlar, yaptırım uygulanan İranlı havayolu şirketleri Mahan Air, Meraj Air, Caspian Airlines ve Pouya Air'in uçak filosuna parça temin ediyor ve hizmet sağlıyorlar. Bunu yaparak bu unsurlar İran ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün yaşam süresini uzatıyor ve İran'ın, aralarında Hizbullah’ın bulunduğu vekillerine silah, savaşçı ile para transferi yapmasına ve vahşi Esad rejimine destek vermesine olanak sağlıyorlar” dediği aktarıldı.

Mnuchin, bu havayolu şirketlerine iniş izni verecek ve hizmet sağlayacak başka ülke ve şirketleri de uyararak onlara karşı da yaptırım kararı alınabileceğini söyledi. Bakan, "Bu havayolu şirketlerinin hizmet ve ABD malları elde etmek için uyguladığı aldatıcı yöntemler, İran rejiminin iki yüzlü yönetimine başka iyi bir örnek” diye konuştu.

Dört Türk şirket ve bir Türk listede

Türkiye’den yaptırım listesine alınanlar arasında Gülnihal Yegane isimli kişi ile Trigron Lojistik, RA Havacılık, 3G Lojistik ve Otik Aviation şirketleri bulunuyor. ABD Hazine Bakanlığı, Gülnihal Yegane ile Türk şirketlerini Batılı ülkeler tarafından yapılan uçaklar kullanan dört İranlı havayolu şirketine uçak filolarını sürdürebilmeleri için ABD yapımı malzeme ve hizmet sağlamak ile suçluyor. Bakanlık bu nedenle bu kişi ve kurumları yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulamaya karar verilen İranlı kişileri Iraj Ronaghi ve Touraj Zanganeh olarak duyururken İranlı şirketleri de Blue Airways ve Dena Airways olarak sıraladı. Bu kişi ve şirketler de İranlı dört havayolu şirketine parça tedarik etme, hizmet sağlama ve onlarla iş yapma ile suçlanıyor.

ABD’nin bu hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs ayı başında İran ile yapılan nükleer anlaşmadan, anlaşmanın İran’ın bölgedeki faaliyetlerini yeterince kısıtlamadığı gerekçesiyle çekildiğini açıklamasından sonra geldi. Trump’ın bu stratejisi doğrultusunda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Pazartesi günü Washington'un yeni İran stratejisini açıklamış, "İran rejimi üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir mali baskı uygulayacağız" demişti.

DW,rtr/DÇÜ,HS

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