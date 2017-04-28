T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'den TSK operasyonlarına tepki: Askerlerimizin hayatı riske atıldı

"Türk hükümetinin attığı adımlarla ilgili derin endişelerimizi en üst düzeyde net bir şekilde ortaya koyduk"

28 Nisan 2017 01:44

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Türkiye’nin, Irak'ın Şengal (Sincar) ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı’na yönelik hava harekatıyla bu bölgede bulunan ABD’li askerlerin hayatını riske attığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Toner, bugünkü basın toplantısında, "Türk hükümetinin attığı adımlarla ilgili derin endişelerimizi en üst düzeyde net bir şekilde ortaya koyduk. Onlar, eylemlerini koalisyonla koordine etmemenin yanı sıra, bölgede bulunan ABD'li askerlerin hayatını da riske attı" dedi.

Türkiye'nin PKK endişelerini anladıklarını ama bunu kabul etmediklerini belirten Toner, "Onların tüm eylemlerini koalisyonla koordine etmeleri gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduk" diye konuştu.

ETİKETLER

abdmark tonersincaroperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24