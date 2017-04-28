ABD'den TSK operasyonlarına tepki: Askerlerimizin hayatı riske atıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Türkiye’nin, Irak'ın Şengal (Sincar) ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı’na yönelik hava harekatıyla bu bölgede bulunan ABD’li askerlerin hayatını riske attığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Toner, bugünkü basın toplantısında, "Türk hükümetinin attığı adımlarla ilgili derin endişelerimizi en üst düzeyde net bir şekilde ortaya koyduk. Onlar, eylemlerini koalisyonla koordine etmemenin yanı sıra, bölgede bulunan ABD'li askerlerin hayatını da riske attı" dedi.

Türkiye'nin PKK endişelerini anladıklarını ama bunu kabul etmediklerini belirten Toner, "Onların tüm eylemlerini koalisyonla koordine etmeleri gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduk" diye konuştu.