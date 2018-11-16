ABD'den taciz ve cinsel istismar suçundan sınırdışı edilen kişi Türkiye'ye getirildi

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) ABD\'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, \"çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek\" ve \"çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden\" suçlu bulunarak ABD\'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir, Türkiye\'ye getirildiği bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklama şöyle:

FETÖ Terör örgütüne ait çatı kuruluşu \"Raindrop Vakfı\" nın 2014 yılında yönetim kurulu üyeliğini yapan ayrıca ABD den ülkemize \"18 yaşından küçüklere yönelik taciz ve cinsel istismar\" suçlarından dolayı sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir isimli şahıs gelmiş olduğu uçaktan alınarak gerekli işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere intikali sağlanmıştır.