T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'DEN TACİZ VE CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN SINIRDIŞI EDİLEN KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cin

16 Kasım 2018 23:34

İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) ABD\'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, \"çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek\" ve \"çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden\" suçlu bulunarak ABD\'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir, Türkiye\'ye getirildiği bildirildi.
Emniyetten yapılan açıklama şöyle:
FETÖ Terör örgütüne ait çatı kuruluşu \"Raindrop Vakfı\" nın 2014 yılında yönetim kurulu üyeliğini yapan ayrıca ABD den ülkemize \"18 yaşından küçüklere yönelik taciz ve cinsel istismar\" suçlarından dolayı sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir isimli şahıs gelmiş olduğu uçaktan alınarak gerekli işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere intikali sağlanmıştır.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA İstanbul Emniyet MüdürlüğüFetullahçı TerörFETÖ ABDRaindrop VakfındaABDMehmet Salih Gözegir TürkiyeEmniyettenTerörVakfı"Mehmet Salih GözegirEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24