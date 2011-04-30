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Dünya

ABD'DEN SURİYE'YE AMBARGO WASHINGTON (A.A)

30 Nisan 2011 01:19

-ABD'DEN SURİYE'YE AMBARGO WASHINGTON (A.A) - 29.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, aralarında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın küçük erkek kardeşi Mahir Esad'ın da bulunduğu rejimin bazı yetkililerine ekonomik yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Suriye'deki insan hakları ihlalleri" dolayısıyla kararlaştırılan yaptırımların, Suriye ordusu yetkilisi Mahir Esad ile istihbarat teşkilatı başkanı Ali Memluk ve rejim karşıtı hareketin merkezi Dera bölgesinin eski istihbarat yetkilisi Atıf Necib'i hedeflediği belirtildi.

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