ABD'den 'Suriye'den çekilme' açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde katıldığı oturumda, "Suriye'den şu anda çekilmiyoruz. IŞİD ile mücadelemiz devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Oturumda, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulunan Mattis, ABD'nin Suriye'den çekilme konusundaki yaklaşımının ne sorusuna "Suriye'den şu anda çekilmiyoruz. IŞİD ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz" yanıtını verdi.

"Önümüzdeki günlerde Orta Fırat Vadisi'ne doğru güçlendirilmiş (askeri) çabalarımızı göreceksiniz" diyen Mattis, Irak'ın, Suriye sınırında operasyonlarını arttıracağını söyledi.