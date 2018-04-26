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Dünya

ABD'den 'Suriye'den çekilme' açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu

26 Nisan 2018 22:49

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde katıldığı oturumda, "Suriye'den şu anda çekilmiyoruz. IŞİD ile mücadelemiz devam ediyor" açıklamasında bulundu. 

Oturumda, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulunan Mattis, ABD'nin Suriye'den çekilme konusundaki yaklaşımının ne  sorusuna "Suriye'den şu anda çekilmiyoruz. IŞİD ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz" yanıtını verdi.

 "Önümüzdeki günlerde Orta Fırat Vadisi'ne doğru güçlendirilmiş (askeri) çabalarımızı göreceksiniz" diyen Mattis, Irak'ın, Suriye sınırında operasyonlarını arttıracağını söyledi.

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ABD Savunma Bakanı Jim MattisABDSuriyeçekilme

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