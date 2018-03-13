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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Suriye uyarısı: Harekete geçmeye hazırız

Suriye'deki kimyasal saldırıların sonlandırılması için gerekirse harekete geçmeye hazır olduğunu açıklayan ABD, bu konuda "özellikle" Şam rejimini uyardığını duyurdu.

13 Mart 2018 01:44

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Nisan 2017'de rejim güçlerinin sorumlu tutulduğu sarin gazı saldırısının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki hava üssünün füzeyle vurulması talimatı verdiğini hatırlatarak "Kimyasal saldırılar ve insanlık dışı acılara sebebiyet vererek istediklerini dayatmakta kararlı olan tüm ulusları, özellikle de yasa dışı Suriye rejimini uyarıyoruz. ABD, yapması gerektiğinde, harekete geçmeye hazır" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde iki hafta önce onaylanan ateşkesin "başarısız olduğunu" da belirten Haley, Doğu Guta ile Şam'da 30 gün boyunca çatışmaların durdurulması çağrısında bulunulan yeni bir karar tasarısı sundu. Yapılan ateşkes ihlallerine tepki gösteren ABD'li büyükelçi, "Bu ateşkes değil. Bu Esad rejimi, İran ve Rusya'nın siyasi muhaliflerine karşı verdikleri savaşı sürdürmesi" ifadesini kullandı.

AFP'nin haberine göre, ABD'nin hazırladığı taslak metinde, karar tasarısının onaylanmasıyla birlikte Şam'ın merkezinde ve Doğu Guta'da 30 günlük ateşkes ilan edilmesi öngörülüyor. Tasarı ayrıca, "Doğu Guta'dan tıbbi tahliyelerin koşulsuz ve güvenli şekilde yapılmasına" ve insani yardım konvoylarının "güvenli, engelsiz ve kesintisiz girişinin" sağlanmasına izin verilmesini talep ediyor.

Rusya'ya suçlama

Söz konusu tasarının "hiçbir bahaneye yer bırakmadığını" belirten Haley, Rusya'yı bir önceki ateşkes tasarısı lehinde oy verdikten kısa süre sonra kararı tanımayıp Şam ve Doğu Guta'yı bombalamakla suçladı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenziya ise ABD ve müttefiklerini "sürekli Suriye rejimini suçlamak ve Rusya'dan taleplerde bulunmak dışında bir şey yapmamakla" itham etti. Rus büyükelçi, Suriye hükümetinin, "vatandaşlarının güvenliğine yönelik tehdidi ortadan kaldırmaya hakkı olduğunu" belirtti.

Rusya destekli rejim güçleri, Pazartesi günü Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki iki kasabayı bombaladı. Rejime bağlı güçler, Doğu Guta'nın şu ana kadar yaklaşık yüzde 60'ını ele geçirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, rejim güçlerinin muhaliflerden almak için operasyon başlattığı Doğu Guta'da 241'i çocuk, en az bin 162 kişi hayatını kaybetti.

BM, aralarında çocukların da bulunduğu binden fazla insanın acilen Doğu Guta'dan tahliye edilmesi gerektiğini belirtiyor.

AFP/CÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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