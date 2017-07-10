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Dünya

ABD'den Suriye krizine ilişkin Türkiye açıklaması

"Türkiye ile birlikte ateşkesi Suriye'nin bazı kuzey bölgelerinde de hayata geçirebileceğimizi umuyoruz"

10 Temmuz 2017 20:57

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye krizinde ‘bir ilerlemenin' sağlandığını belirterek Washington'un bu konuda Türkiye ile aktif şekilde iş birliğini sürdüreceğini açıkladı.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu personeliyle bir araya gelen Tillerson, ‘Suriye'de bir alanda ilerleme sağlıyoruz' ifadesini kullandı.

9 Temmuz'dan itibaren Surye'nin güneybatısında yürürlüğe giren ateşkesi değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı, ateşkes sürecinin Suriye'nin kuzey bölgelerinde de gerçekleştirilebileceği ümidini dile getirerek, "Türkiye ile birlikte bunu (ateşkesi) Suriye'nin bazı kuzey bölgelerinde de hayata geçirebileceğimizi umuyoruz. Bu konular üzerinde yoğun şekilde çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Tillerson, "Bunun (ABD ile Türkiye arasında) güvenin pekiştirilmesine imkan sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

 

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