T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Suriye jetlerine 'uzak durun' uyarısı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye rejimine uçaklarının uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu bölgelerden uzak durması uyarısı yaparak, tehdit halinde savunmaya geçmeye hazır olunduğunu belirtti.

23 Ağustos 2016 14:45


Pentagon, geçen haftadan itibaren IŞİD militanlarına karşı mücadele eden Haseke'deki YPG, Suriye Demokratik Güçleri ve danışmanlık eğitimi vermek amacıyla bölgede olan Amerikan askerlerini hedef alan Esad yönetimine sert tepki gösterdi.

Pentagon, Suriye rejimine ait uçakların koalisyon güçlerinin bulunduğu bölgelere yakın uçuş yapmaması uyarısında bulunarak, tehdit halinde savunmaya geçmeye hazır olunduğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı, daha önce Suriye jetleri ile bağlantı kurmaya çalışıldığını ancak cevap alınmadığını belirtti.

Pentagon sözcüsü Peter Cook, “Sahadaki askerlerimizi korumaya devam edeceğiz ve bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu. Uçuşa yasak bölge tartışmaları sürerken, Cook'un Suriye rejimine yönelik uyarısına rağmen, “uçuşa yasak bölge” terimini kullanmaktan kaçındığı belirtildi. Peter Cook, “Bu bölgeler uçuşa yasak bölge değil. Ancak Suriye rejimi koalisyon güçlerinin operasyon yaptığı bu bölgeden uzak durursa, akıllılık etmiş olur” dedi.

ABD'nin Suriye jetleriyle birlikte geçen yıldan bu yana Esad rejimine destek vermek amacıyla hava bombardımanı düzenleyen Rus jetlerine de uyarı gönderdiği belirtildi. Cook, “Amerikan güçlerini tehdit etmeleri durumunda bizim de güçlerimizi savunmaya hakkımız vardır” dedi.

Suriye ordusu geçen perşembe günü ilk kez YPG'ye karşı hava bombardımanı başlatmış, bombardıman sonrası Haseke'deki Kürtlerin tahliyesine başlanmıştı. Türkiye'nin de pazartesi gecesi Minbic'de terör örgütü olarak gördüğü YPG mevzilerini vurduğu açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon SuriyeIŞİDHaseke YPG Suriye Demokratik GüçleriAmerikanEsadSuriyeBakanlığıPeter CookCook SuriyeABDRusYPGHaseke KürtlerinMinbicDeutsche Welle Türkçe DW/RTRD/AFP GA/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24