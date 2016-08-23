ABD'den Suriye jetlerine 'uzak durun' uyarısı



Pentagon, geçen haftadan itibaren IŞİD militanlarına karşı mücadele eden Haseke'deki YPG, Suriye Demokratik Güçleri ve danışmanlık eğitimi vermek amacıyla bölgede olan Amerikan askerlerini hedef alan Esad yönetimine sert tepki gösterdi.

Pentagon, Suriye rejimine ait uçakların koalisyon güçlerinin bulunduğu bölgelere yakın uçuş yapmaması uyarısında bulunarak, tehdit halinde savunmaya geçmeye hazır olunduğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı, daha önce Suriye jetleri ile bağlantı kurmaya çalışıldığını ancak cevap alınmadığını belirtti.

Pentagon sözcüsü Peter Cook, “Sahadaki askerlerimizi korumaya devam edeceğiz ve bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu. Uçuşa yasak bölge tartışmaları sürerken, Cook'un Suriye rejimine yönelik uyarısına rağmen, “uçuşa yasak bölge” terimini kullanmaktan kaçındığı belirtildi. Peter Cook, “Bu bölgeler uçuşa yasak bölge değil. Ancak Suriye rejimi koalisyon güçlerinin operasyon yaptığı bu bölgeden uzak durursa, akıllılık etmiş olur” dedi.

ABD'nin Suriye jetleriyle birlikte geçen yıldan bu yana Esad rejimine destek vermek amacıyla hava bombardımanı düzenleyen Rus jetlerine de uyarı gönderdiği belirtildi. Cook, “Amerikan güçlerini tehdit etmeleri durumunda bizim de güçlerimizi savunmaya hakkımız vardır” dedi.

Suriye ordusu geçen perşembe günü ilk kez YPG'ye karşı hava bombardımanı başlatmış, bombardıman sonrası Haseke'deki Kürtlerin tahliyesine başlanmıştı. Türkiye'nin de pazartesi gecesi Minbic'de terör örgütü olarak gördüğü YPG mevzilerini vurduğu açıklandı.