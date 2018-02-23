ABD'den Suriye açıklaması

Nafiz Albayrak / New York, 23 Şubat (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye’ye ateşkes, barış ve güvenlik getirmek amacıyla, Rusya ve İran’ın garantörlüğü altında düzenlenen, Türkiye’nin de destek verdiği Astana sürecinin iflas ettiğini savundu.

Suriye’de günümüzde yaşanan kıyım ve sorunların baş sorumlularının Rusya ile İran olduğunu ileri süren Nauert, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında, \"Rusya’nın Suriye yönetimine desteği olmasaydı, bu yıkımlar ve ölümler kesinlikle olmazdı. Geçtiğimiz birkaç gün içinde Doğu Guta’da 400’den fazla masum sivil Suriye rejimi tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü ve hepimizin bildiği gibi sadece Rusya değil İran da bu rejimi destekliyor. Rusya\'nın orada yaşananlar için benzersiz bir sorumluluk üstlendiğini hatırlatmak isterim\" dedi.

Bu durumun, Suriye’de siyasi bir çözüm ve barış getirmeyi amaçlayan Astana sürecinin başarısızlığını gösterdiğini savunan Nauert, \"ABD’nin ve başka birçok ülkenin Cenevre sürecine destek vermelerinin nedeni de budur\" dedi.

Nauert, Türkiye’nin askeri operasyonlar düzenlediği \"Afrin’de olup bitenlerin IŞİD’e karşı savaştan dikkatleri dağıttığını\" da savundu.

Afrin’de Amerikan güçlerinin bulunmadığını, bu nedenle Afrin’de olanları gözleme olanaklarının kısıtlı olduğunu belirten Nauert, Türk hükümetiyle görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın geçen hafta Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapıcı görüşmeler yaptığına değinen Nauert, bu görüşmelerde, odağın IŞİD’e geri çevrilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldığını aktardı ve ekledi:

\"Afrin’de yaşananlar IŞİD’e karşı savaştan dikkatleri dağıtıyor.

\"İnsanların gözlerini IŞİD’den ayırması kimsenin yararına değil.

\"Doğuda birlikte çalıştığımız güçlerin bazılarının Afrin’e gitmeye başladığını görüyoruz.

\"Ailesel ilişkileri, ailesel bağları var orada, belki de nedenlerden biri bu.

\"Bu dikkat dağıtıcı bir durum çünkü bu tip bir dikkat dağıtma durumu olduğunda IŞİD ile istediğimiz biçimde savaşamayız.

\"Bu bölgede ne kadar fazla taraf müdahil olursa, tüm vaziyet daha karmaşık hale gelir; bu krizi çözmekten daha fazla uzaklaşırız.\"

Nauert, Türkiye’yle ABD arasında oluşturulması kararlaştırılan \"çalışma grubu\" konusunda da, Türk hükümetiyle sürekli temas halinde olduklarını, bu toplantılar için tarih, yer ve gündem belirleme konusunda çalıştıklarını ekledi.