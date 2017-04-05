ABD'den sonra dünyada en çok Türk dizileri satıyor

Dünyanın 142 ülkesine yayılan Türk dizi filmleri ihracatta Amerika’nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Variety.com’dan Nick Vivarelli'nin yazısına göre, Türk dizi sektörünün büyümeye devam ettiğine dikkat çekildi. Yazıda, Türk dizilerinden 2015 yılında 300 milyon dolarlık gelirden 350 milyon dolarlık ihracat gelirine ulaşıldığına yer verildi.

Makalede, Türkiye’de yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen Türk dizilerinin dünyada popülerliğini koruduğu, Türkiye dizi ihracatında ABD’den sonra ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

Latin Amerika ülkeleri Şili, Peru, Panama ve Uruguay'da sıklıkla takip edilen Türk dizileri bu ülkelerde en çok izlenen 15 program arasına girdi. Bu programlardan 4’ünü Türk dizilerinin oluşturduğu dile getirilen yazıda Türkiye’nin dizi ihracatının da 350 milyon dolara yükseldiğine dikkat çekildi.

Hedef 2023'te 750 milyon dolar

Hürriyet'te yer alan habere göre,Türkiye’de dizi ihracatı 2008 yılı itibariyle büyümeye başladı. 2008 yılında 10 milyon dolar olan dizi ihracatı, 2016’da 350 milyon dolara ulaştı. Türk dizilerine olan talep bölüm başına fiyatları da arttırdı. Dizilerin dünya pazarlarındaki fiyatları da son 5 yıl içinde yaklaşık 10 kat arttı. Türkiye'den dizi ihracatçılarının hedefi de 2023’te 750 milyon dolarlık ihracat. Orta Doğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Orta Asya dizi ihracatında en güçlü olduğu pazarlar olarak görülürken bugün neredeyse dünyanın her yerinde Türk dizileri izleniyor. Bundan 5 yıl önce 50’ye yakın ülkeye yapılan ihracat bugün 142 ülkeye yapılıyor. Son dönemlerde yurtdışına en çok satılan dizilerin başında ise Vatanım Sensin, Gümüş ve Hayat Şarkısı geliyor.

Masum da dikkat çeken dizilerden

Türkiye’de ve yurtdışında izlenme rekorları kıran "Fatmagül’ün Suçu Ne" dizisinin Hint oyuncularla yeniden çekilecek olmasına de yer verdi. Yazıda ayrıca Türkiye’nin ilk yerli online dizisi olan ‘Masum’un da dikkat çekici bir performans sergilediği belirtildi. Sitede yer alan yazıya göre, Türkiyeli oyuncuların ünü, Rusya, Hırvatistan, Dubai, Katar ve Brezilyaya kadar uzanmış durumda.

Bölüm fiyatları 10 yılda arttı

Türk dizileri çekim kalitesi ve sanatsal değeri açısından da çıtayı yükseltmeyi başardı. Yapım kalitesinin artmasıyla yurtdışına satılan dizilerin ücretleri de arttı. 10 yıl öncesine kadar bölüm başı 500 dolar olan dizi fiyatları bugün 50 bin dolara çıktı. Dizi film endüstrisi sadece gelir anlamında değil tanıtım ve turizm olarak da Türkiye’ye önemli bir katkı sağlıyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde Türk dizilerinin izlenmesi ülkeye gelen turist sayısını da olumlu yönde etkiledi.