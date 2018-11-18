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ABD'DEN SINIR DIŞI EDİLEN FETÖ'CÜ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

  Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) ABD'de "çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak sınır dışı edilen ve Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Mehmet Salih

18 Kasım 2018 14:32

 

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA)
ABD\'de \"çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek\" ve \"çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden\" suçlu bulunarak sınır dışı edilen ve Türkiye\'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Mehmet Salih Gözegir sağlık kontrolünden geçirildi. 
ABD\'de yargılandıktan sonra  Türkiye\'ye gönderilen ve Atatürk Havalimanı\'nda gözaltına alınan Gözegir, Terörle Mücadele ve Şube ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Göregir, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün Vatan Caddesi\'ndeki yerleşkesine götürüldü. 
 
Görüntü dökümü:
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-Zanlının sağlık kontrolüne getirilmesinden görüntü
-Zanlının çıkışından görüntü
 
 

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