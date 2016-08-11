ABD'den sığınma isteyen Tümamiral Uğurlu, 26 Temmuz'da NATO toplantısına katılmış

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan ve ABD'den sığınma talep eden Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu'nun NATO'nun 26 Temmuz'da düzenlediği bir toplantıya katıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD’nin Virginia eyaletindeki NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı’nda görevli Uğurlu, darbe girişiminin ardından Türkiye’ye dönmeyerek Amerikan makamlarından sığınma istedi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden bir yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, Uğurlu için “22 Temmuz’da rütbelerini ve kimliğini üste bıraktı ve bundan sonra kimse kendisinden haber alamadı” demişti

22 Temmuz'da görev yerinden ayrıldığı söylenmişti ama...

Ancak NATO'nun resmi internet sitesinde yer alan 28 Temmuz tarihli habere göre, Uğurlu 26 Temmuz'da NATO'nun bir çalışma toplantısına katıldı.

Haberde, Uğurlu'nun, Türkiye'deki hain darbe girişiminden 11 gün sonra gerçekleşen NATO Endüstriyel Danışma Grubu'nun çalışma toplantısında çekilen bir fotoğrafı da yer aldı.

ABD Donanması'nın iletişim biriminden Abraham Essenmacher'ın yazdığı haberde, 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen çalışma grubu toplantılarına yedi ülkeden 12 görevlinin katıldığı ifade edildi.

Uğurlu'nun yer aldığı fotoğrafı da Essenmacher'ın çektiği; toplantının da Virginia eyaletinin Norfolk kentindeki NATO üssünde yapıldığı belirtildi.

İfadesi alınmamıştı



İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Okan Bato, İzmir’deki askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklere ilişkin inceleme ve belgeler doğrultusunda FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatmıştı. Aralarında Gülen ve FETÖ/PDY’nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı 24 kişi hakkında gözaltı kararı veren Bato, 2’si amiral 6 muvazzaf askerin de savcılığa getirilmesi için Genelkurmay Başkanlığına talimat göndermişti. Bu çerçevede hakkında yakalama kararı çıkarılan Uğurlu’nun ifadesi alınamamıştı.