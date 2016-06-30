ABD'den seyahat uyarısı yorumu: Özel istihbaratımız yoktu, tesadüfen yayımladık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve 42 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısından kısa süre önce Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı 'tesadüfen' saldırıdan bir gün önce yapıldığını söyledi.

Toner, düzenlediği günlük basın toplantısına, İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileterek başladı.



hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Mark Toner, şunları kaydetti: "Bu uyarıda terör gruplarının ABD vatandaşlarına yönelik artan tehditlerine işaret ettik ve aşırıcıların sadece Türkiye'de değil, Avrupa genelinde havaalanları ve ulaşım merkezlerini hedef aldığı uyarısında bulunduk.

Biliyorsunuz Türkiye'de birçok terör saldırısı da meydana geldi. Ama 'Amerikalılar Türkiye'ye seyahat etmesin' demiyoruz. Böyle bir durumda, ister Paris'teki gibi olsun, ister Brüksel'deki terör saldırılarından sonra Amerikan vatandaşlarına güncel bilgileri edinmeleri, temkinli olmaları ve bulundukları yerde durumun, tehdidin farkında olmalarını hatırlatıyoruz."

"Özel bir istihbaratımız yoktu"

Toner, seyahat uyarısını yayımladıklarında "yakında olabilecek bir saldırı tehdidini bilip bilmediklerinin" sorulması üzerine, "Hayır. Yakında meydana gelebilecek veya harekete geçmeyi gerektirecek bir istihbaratımız yoktu." yanıtını verdi.

"Böyle bir bilgimiz olsaydı tabii ki bunu Türk makamlarıyla paylaşırdık ama yoktu" diyen Toner, NATO müttefiki ve ortak olarak Türkiye ile her zaman istihbarat paylaşımı yaptıklarını, ancak özel bir tehdide dair bilgileri bulunmadığını dile getirdi.

Mark Toner, seyahat uyarısı ile Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı arasında bağ kurmanın doğru olmayacağını da aktardı.