ABD'den sera gazı salınımını azaltma sözü

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan federal yönetiminin sera gazı salınımını 2020 yılına kadar yüzde 28 düzeyinde azaltacağını bildirdi.



Beyaz Saray'ın açıklamasında, bu hedefin, ülkedeki 35 federal kurumun 2008 taban verilerini esas alarak oluşturdukları tahminlerin bir araya getirilmesiyle belirlendiği belirtildi.



Açıklamaya göre, Obama, federal yönetimin daha az kirletici yakıtlara geçilmesinde ulusa öncülük etmesi gerektiğini ifade ederek, "ABD'deki en büyük enerji tüketicisi olarak, enerji kullanımını azaltma ve daha verimli olma konusunda Amerikan halkına karşı sorumluluğumuz var" dedi.



Obama, "hedeflerinin, maliyetin düşürülmesi, kirliliğin azaltılması ve federal enerji harcamalarının petrolden, yerel ve temiz enerjiye geçişi olduğunu" kaydetti.



Federal yönetimin 2008 yılında elektrik ve yakıta 24.5 milyar dolar ödediği işaret edilen Beyaz Saray açıklamasında, belirlenen hedefe ulaşılmasıyla 2020'ye kadar 205 milyon varil petrol ya da 8 ila 11 milyar dolar arası miktara denk gelen enerji tasarrufuna gidilmiş olacağı ifade edildi.

