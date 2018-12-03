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Dünya

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım

ABD, İngiltere'de zehirlenen Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal ile ilgili olarak Rusya'ya yeni yaptırım paketi hazırladı

03 Aralık 2018 02:47

ABD, eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'ın İngiltere'de zehirlenmesi olayı ile ilgili Rusya'ya yeni yaptırım uygulayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Skripal olayı ile bağlantılı olarak Rusya'ya karşı yaptırımlara yenilerinin ekleneceği bildirildi. Açıklamada, “Yeni yaptırım kararları almak istemiyoruz, ancak kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyi amaçlıyoruz” ifadesine yer verildi. Yeni yaptırımların Rus iş adamlarına ve şirketlere uygulanacağı bildirilirken ilerleyen günlerde yaptırım paketinin içeriğinin açıklanacağı aktarıldı. 

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal, İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmiş, suikast girişiminin Ruslar tarafından yapıldığı şüphesi ile Rusya’ya karşı diplomatik adımlar atılmıştı.

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