ABD'den Rusya'ya Skripal yaptırımı

Amerika Birleşik Devletleri, 1990'larda ve 2000'lerin ilk yarısında Rusya ve İngiltere adına casusluk yapmış eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde eski çifte ajanı ve kızını noviçok isimli sinir gazı ile zehirlediğinin tespit edildiğini belirterek ABD Kongresi'nin konu hakkında bilgilendirildiğini ve yaptırımların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmesini hedeflediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in yazılı açıklamasında "ABD, 6 Ağustos 2018 itibarıyla, 1991 tarihli Kimyasal ve Biyolojik Silahların Kontrolü ve Ortadan Kaldırılması Yasası kapsamında Rusya Federasyonu'nun uluslararası hukuku ihlal ederek kendi vatandaşlarına yönelik kimyasal veya biyolojik silah kullandığını tespit etmiştir" ifadesi kullanıldı.

Associated Press ajansına konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yaptırımlar kapsamında milli güvenlik konusunda hassasiyeti bulunan maddelerin Rusya'ya ihracatı için gerekli izinlerin kaldırılmasının öngörüldüğünü söyledi. Ancak uzay çalışmalarındaki ortaklıklar ve ticari uçuşların güvenliğini ilgilendiren alanların yaptırımların dışında tutulması planlanıyor.

Diplomatik yaptırımlar uygulanmıştı

Skripal'in zehirlenmesi sonrası İngiltere'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski ajan ve kızının noviçok gazına maruz kaldığı tespit edilmiş ve birçok Avrupa ülkesi onlarca Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

ABD de, Skripal olayı ile bağlantılı olarak Mart ayında 60 Rus diplomatı "casusluk" suçlamasıyla sınır dışı etme kararı almış ve Seattle kentindeki Rus konsolosluğunu kapatmıştı.

Washington'ın yeni yaptırım kararı İngiltere'de memnuniyetle karşılandı. İngiliz hükümet sözcüsü "Salisbury sokaklarında kimyasal silah kullanımına karşı verilen güçlü uluslararası tepki, Rusya'ya, provokatif ve umursamaz tavrına göz yumulmayacağını göstermesi bakımından açık bir mesaj veriyor" ifadesini kullandı.

DW,AP,rtr/ÇÖ,BK

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